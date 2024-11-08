Обстріл міста Миколаївка на Донеччині: рятувальники майже чотири години гасили масштабну пожежу у п'ятиповерхівці

Масштабна пожежа у п'ятиповерхівці після обстрілу Миколаївки. Фото: ДСНС

7 листопада війська Росії вдарили по місту Миколаївка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Один зі снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа.



Майже чотири години знадобилося рятувальникам, аби загасити пожежу у двох квартирах та на трьох балконах будинку на загальній площі 350 квадратних метрів.



Також у місті пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків та адміністративна будівля.

Нагадаємо, що внаслідок цього обстрілу загинули дві людини, ще п'ять – отримали поранення.