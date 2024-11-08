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У Києві російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні

08 листопада 2024, 16:02

У Києві російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні

Наслідки влучання БПЛА у багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні. Фото: особиста сторінка глави МЗС Естонії Маргуса Цахкни Наслідки влучання БПЛА у багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні. Фото: особиста сторінка глави МЗС Естонії Маргуса Цахкни

Вранці 7 листопада у Києві російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, де живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, вона не постраждала.

«Ніхто не в безпеці в Україні, доки Росія не припинить свою агресію. Потрібно більше протиповітряної оборони для захисту жителів. Ми не повинні до цього звикати», – наголосив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, що в результаті атаки ця багатоповерхівка загорілася, її жителів довелося евакуювати.

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