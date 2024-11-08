В Україні до зарплати вчителів запроваджують доплату «на руки». Яку суму отримуватимуть педагоги

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ

З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



За його словами, з 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 гривень.



«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає та виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що уряд із середини січня 2025 року запускає для переселенців програму субсидій на орендоване житло.