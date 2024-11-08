Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В Україні до зарплати вчителів запроваджують доплату «на руки». Яку суму отримуватимуть педагоги

08 листопада 2024, 17:00

В Україні до зарплати вчителів запроваджують доплату «на руки». Яку суму отримуватимуть педагоги

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: КМУ

З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, з 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 гривень.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає та виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що уряд із середини січня 2025 року запускає для переселенців програму субсидій на орендоване житло.

ТЕГИ

Місця
Україна
Люди
Денис Шмигаль
Організації
Кабінет Міністрів
Інше
Зарплата Вчителі Доплата

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:48
«ДНР» заявила про загибель двох комунальників в окупованій Горлівці
15:38
Вбивство цілої родини у Волновасі: двох окупантів засудили до довічного ув`язнення
10:29
Маріуполь: Росіяни перекидають резерви на фронт у цивільних фурах — Андрющенко
07:17
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині — DeepState
23:31
Головне за день: Удари по Києву та Запоріжжю. Трампу радять заморозити лінію фронту в Україні
18:31
Ще один «міністр»-росіянин керуватиме окупованою Луганщиною
18:18
Україна має план атакувати Кримський міст — ВМС ЗСУ
15:25
В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу постраждала жінка
10:21
«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині
23:01
Головне за день: ЗСУ просунулися біля Часів Яру. Дрони ГУР у Дагестані
20:50
«ДНР»: Двох людей поранено на окупованій частині Донеччини
18:09
«ЛНР» затримала в окупації ще одного «шпигуна»
15:56
У Маріуполі росіяни вирішили «переробити» унікальний храм, який увійшов до Книги рекордів України
10:04
На окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню: ситуація близька до екологічної катастрофи – ОВА
23:00
Головне за день: Субсидії для переселенців. Головний напрямок наступу РФ на Донбасі
17:05
У захопленій Луганщині загинув працівник «адміністрації» Лисичанська через атаку дрона
14:45
«ДНР» вигадала медаль за захоплення Нью-Йорка
12:32
В окупованому Маріуполі загарбники знищили монументальне панно
09:57
Армія РФ захопила Степанівку на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Україні пророкують по 20 годин без світла. Харків під обстрілом
усі новини
17:50
Україна повернула тіла 563 полеглих українських військових
17:30
Ердоган зазначив, що Трамп зможе «легко закінчити війну в Україні»
17:28
Збиття рідкісного російського БПЛА «Мисливець» під Костянтинівкою: у ГУР розповіли, що в ньому знайшли
17:27
У Донецькій області — понад 33 тисячі дітей зі статусом постраждалих від війни
17:00
В Україні до зарплати вчителів запроваджують доплату «на руки». Яку суму отримуватимуть педагоги
16:55
В Офісі президента прокоментували заклик народного депутата Шевченка до переговорів із РФ
16:02
У Києві російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні
15:48
«ДНР» заявила про загибель двох комунальників в окупованій Горлівці
15:38
Вбивство цілої родини у Волновасі: двох окупантів засудили до довічного ув`язнення
15:24
Вогонь його повністю охопив: у Яцьківці на Донеччині сталася масштабна пожежа у двоповерховому будинку
14:59
Окупант з Тиви, який кастрував українського військового, нарікає на російську владу за пропозиції роботи в соцсфері
14:58
У Ростовській області РФ військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком: троє загиблих
13:43
«Товар» майже на 2,5 мільйона гривень: у Краматорську жінка організувала «бізнес» із продажу наркотиків
13:40
Кількість загиблих від авіаудару РФ по Запоріжжю зросла до 10
13:22
У РФ заявили, що не атакуватимуть Україну раетами: у ЦПД відповіли
13:12
Торгували в різних країнах світу: в Україні СБУ та поліція затримали керівництво міжнародного наркосиндикату
12:57
Джерела ЗМІ повідомляють, що за атакою на Саратівський НПЗ стоїть ГУР
12:55
Окупанти РФ убили літнього жителя Херсона
12:46
Російські війська за добу п`ять разів обстріляли Курахове КАБами та артилерією: є пошкодження
12:20
Орбан заявив, що США вийдуть з війни в Україні — Bloomberg
усі новини
ВІДЕО
Андрій Єрмак та Володимир Зеленський. Фото: Informator.ua В Офісі президента прокоментували заклик народного депутата Шевченка до переговорів із РФ
08 листопада, 16:55
У Росії військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком. Загинуло троє людей. Фото: ASTRA У Ростовській області РФ військовий КамАЗ зіткнувся з легковиком: троє загиблих
08 листопада, 14:58
Затримання керівництва міжнародного наркосиндикату. Фото: СБУ Торгували в різних країнах світу: в Україні СБУ та поліція затримали керівництво міжнародного наркосиндикату
08 листопада, 13:12
Українські FPV-дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» на Харківщині. Фото: кадр із відео Українські дрони перехопили «Орлан-10» і «ZALA» росіян у Харківській області
08 листопада, 10:40
ППО України збила 4 ракети та 62 дрони Росії. Фото: ПС ЗСУ ППО України збила 4 ракети та 62 російські БпЛА
08 листопада, 09:40
Нафтопереробний завод у Саратові. Фото: РІА Новини У російському Саратові виникла пожежа біля місцевого НПЗ після атаки дрону
08 листопада, 07:52

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір