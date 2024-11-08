Ердоган зазначив, що Трамп зможе «легко закінчити війну в Україні»

Війна в Україні може легко завершитися завдяки рішенню адміністрації Трампа

Війна в Україні може легко закінчитися, якщо адміністрація США при Дональді Трампі дотримуватиметься дипломатичного підходу. Про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Тайіп Ердоган, передає Reuters.



За його словами, для завершення війни необхідні діалог та угоди, а не зброя та конфлікти.



«Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до цього питання з позиції рішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відчинять двері до миру, а не до зброї, бомб та конфліктів», — зазначив турецький президент.



Ердоган додав, що саме дипломатія допоможе відчинити двері до миру. Крім того, на його думку, зусилля західних країн на чолі зі США щодо припинення війни могли б значно прискорити досягнення миру.



Раніше ми писали, що 6 листопада кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив себе переможцем президентських виборів у США. Про це стало відомо з його виступу перед прихильниками та виборцями у місті Палм-Біч у штаті Флорида.