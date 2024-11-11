В ОВА підтвердили пошкодження греблі Курахівського водосховища: це несе загрозу мешканцям двох областей

Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, цей удар потенційно несе загрозу мешканцям населених пунктів на річці Вовча – як на Донеччині, так і на Дніпровщині.
«Станом на 16:00 встановлено, що рівень води в річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метра. Підтоплення житла поки що не зафіксовано. Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці та готові до розвитку подій», – заявив Філашкін.
Нагадаємо, що раніше джерела «Новин Донбасу» повідомили про руйнування Тернівської дамби Курахівського водосховища, після чого піднявся рівень води у річці Вовча.