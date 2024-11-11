Росія збирає сили та накопичує резерви на двох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Ситуація на Часовоярському та Сіверському напрямках. Фото: карта DeepState

На Торецькому напрямку знову поновилася динамічна ситуація. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, там армія РФ намагається наступати малими піхотними групами.



«На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилась. А в районі Часового Яру та на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до зменшення штурмів. Однак у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку ворог збирає сили та накопичує резерви. Ми очікуємо, що через якийсь час штурми відновляться», – розповіла Бобовнікова.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про суттєве посилення Курахівського та Покровського напрямків.