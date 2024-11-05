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Втрати техніки РФ на полі бою зросли до максимуму за два роки

05 листопада 2024, 16:14

Втрати техніки РФ на полі бою зросли до максимуму за два роки

Російська Федерація у жовтні 2024 року зазнала рекордних втрат техніки на фронті за останні два роки війни. Це пов'язано з високими темпами наступу. Про це повідомляє російське незалежне видання «Агентство. Новини».

Дані проекту Oryx, які проаналізувало видання, свідчать, що в жовтні Росія втратила більшу кількість бронемашин, літаків, вертольотів та іншої техніки, ніж будь-якого місяця з жовтня 2022 року, коли російські військові відступали з Харківської області.

Зокрема, з 1 жовтня російська армія втратила 695 одиниць техніки, яку було знищено, пошкоджено, кинуто на полі бою або захоплено супротивником. Серед втраченої техніки 253 БМП, 103 танки, 41 БТР, чотири літаки (два Су-25 та два Су-34), один вертоліт (Мі-28).

Ще більші місячних втрат, ніж у жовтні 2024 року, мала російська армія рівно два роки тому — у жовтні 2022-го Росія втратила 1032 одиниці озброєнь. У вересні 2022 року російські військові втратили 1179 одиниць техніки — рекордну кількість за всю війну

Як свідчать дані Oryx, ЗСУ у жовтні втратили 276 одиниць техніки, серед якої 47 БТР, 28 БМП, 21 танк та один літак (Су-24М).

При цьому у вересні втрати російської техніки склали 547 одиниць, у серпні – 434, у липні – 584, у червні – 576.

Українські військові почали втрачати більше техніки у серпні, коли розпочалася операція у Курській області. У перший місяць вторгнення ЗСУ втратили 219 одиниць техніки, у вересні — 253, у жовтні — 276. У липні втрати ЗСУ становили 167 одиниць техніки, у червні — 92.

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