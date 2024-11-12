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Дрон атакував Бєлгородську область РФ: спалахнула пожежа на нафтобазі

12 листопада 2024, 12:39

Дрон атакував Бєлгородську область РФ: спалахнула пожежа на нафтобазі

Вночі дрон атакував нафтобазу у Старооскольському міськокрузі. Фото: телеграм-канал Попел Вночі дрон атакував нафтобазу у Старооскольському міськокрузі. Фото: телеграм-канал Попел

У вівторок, 12 листопада, у Старооскольському міському окрузі Бєлгородської області внаслідок атаки безпілотника сталося загоряння одного з резервуарів на території нафтобази. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.

 На місці працювало десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували спалах. Інформації щодо постраждалих немає.

Крім того, над округом системою ППО було збито 6 дронів, у результаті пошкоджено екскаватор.

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області 3 листопада загинув чоловік через скидання вибухового пристрою з безпілотника.

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