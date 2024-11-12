Переговори про припинення війни в Україні ймовірні ще до інавгурації Трампа — президент Фінляндії

Вибраного президента США Дональда Трампа слід сприймати всерйоз, коли він говорить про припинення війни Росії проти України. Переговори можливі найближчими місяцями. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв'ю американському виданню Bloomberg.

«Ми в Європі і в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше», — сказав Стубб після телефонної розмови з Трампом.

За його словами, «є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації».

Трамп здобув перемогу на виборах 5 листопада, обійшовши віце-президента Камалу Харріс, і його інавгурація відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 у Баку, Азербайджан, Стубб перерахував чотири передумови для світу в Україні. До них належить територія — «і тут ми не знаємо, де все вирішиться», — сказав він. Друге — гарантії безпеки, третє — справедливість, а потім номер чотири — реконструкція.

Минулого місяця президент Фінляндії зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де також порушувалася тема війни Росії, оскільки Сі прагне підтримувати тісні двосторонні зв'язки з Кремлем.

Для Фінляндії повномасштабна агресія Росії стала тривожним дзвінком, який спонукав її до швидкого вступу до Організації Північноатлантичного договору минулого року. Її кордон з Росією перевищує 1300 кілометрів і становить понад половину східного флангу НАТО.