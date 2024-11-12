Російські війська атакували з БпЛА Гаврилівку: 77-річний чоловік дістав вибухову травму

Сьогодні, 12 листопада 2024 року, близько 11:00 російські війська атакували з БпЛА Гаврилівку Херсонської області, травмувавши чоловіка похилого віку. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.





«Через скидання вибухівки з дрона 77-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, рук, обличчя та струс головного мозку. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги», - уточнили в обласній держадміністрації.



Нагадаємо, ППО України збила 46 зі 110 російських БпЛА за ніч.