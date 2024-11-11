Обстріли РФ знеструмили Херсон: постраждали всі райони міста

Сьогодні, 11 листопада 2024 року, внаслідок російського обстрілу Херсона є пошкодження в енергетичній мережі. Про це повідомляє Херсонська МВА.



«Через це частково знеструмлені споживачі в усіх районах міст», — йдеться у заяві міської адміністрації.



Фахівці АТ «Херсонобленерго» проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про їх завершення влада повідомить додатково.



Раніше країна-окупант атакувала балістикою Кривий Ріг, внаслідок удару пошкоджено п'ятиповерхівку.