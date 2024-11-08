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Окупанти РФ убили літнього жителя Херсона

08 листопада 2024, 12:55

Окупанти РФ убили літнього жителя Херсона

Окупаційні війська РФ вбили літнього жителя Херсона, обстрілявши приватний будинок, в якому він перебував. Про черговий воєнний злочин написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок чергового обстрілу міста поранення, несумісні з життям, дістав 74-річний чоловік. В момент атаки загиблий перебував на вулиці. Мої співчуття рідним», - зазначив він.

Також в результаті «прильотів» пошкоджено два житлові будинки. Голова обласної військової адміністрації додав, що на місце оперативно прибули фахівці ХОКАРС, які розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше через російські обстріли одна людина отримала поранення в Херсонській області.

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