ЗСУ знищили дві БМП РФ під час спроби форсувати Оскіл

Місце ліквідації БМП РФ

Сили оборони України знищили дві бойові машини піхоти армії РФ під час спроби форсувати річку Оскіл у районі Куп'янська. Російські війська намагалися переправитися на правий берег, щоб перекинути підкріплення. Про це повідомив телеграм-канал RST.



Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку зафіксовано чотири штурмові атаки окупантів. Бої точилися поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка і Загризове.

Просування ЗС РФ на Куп'янському напрямку

На цій ділянці фронту були залучені 1843-й мотострілецький батальйон і 9-та артилерійська бригада російських військ.



Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, одну РСЗВ, а також засіб ППО.



Крім того, ЗСУ збили 140 БпЛА оперативно-тактичного рівня, до того ж знищивши 312 одиниць автомобільної та 51 одиницю спеціальної техніки окупантів.