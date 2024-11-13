Російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок в Харкові: постраждали чотири людини

13 листопада російський БПЛА влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Внаслідок атаки постраждали чотири людини.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що постраждали три жінки та один чоловік.



Двох постраждалих з осколковими пораненнями госпіталізували – 74-річні чоловік та жінка. 84-річну жінку госпіталізували до лікарні із гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що вранці 13 листопада Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті лунали вибухи.