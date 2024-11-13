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Підрив авто капітана Чорноморського флоту РФ у Севастополі: у СБУ підтвердили його ліквідацію та назвали ім'я

13 листопада 2024, 14:06

Підрив авто капітана Чорноморського флоту РФ у Севастополі: у СБУ підтвердили його ліквідацію та назвали ім'я

Ліквідований капітан Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Фото: соцмережі Ліквідований капітан Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Фото: соцмережі

13 листопада в окупованому Севастополі ліквідували начальника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело в СБУ.

Підрив його автомобіля був успішною операцією Служби безпеки України. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, за його наказом обстріляли Вінницю ракетами «Калібр» у липні 2022 року. Тоді загинули 29 мирних жителів. Також він неодноразово віддавав накази обстрілювати Одесу та інші міста, через що загинула велика кількість цивільних.

Капітан ЧФ Росії був цілком законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни.

Нагадаємо, що в машині Транковського спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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Війна окупація Загиблі обстріли підрив автомобіль ліквідація Капітан

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