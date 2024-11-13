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«Мета викликати хайп»: у ЗСУ розповіли, яка ситуація в Торецьку та чи контролюють росіяни 70% міста

13 листопада 2024, 15:30

«Мета викликати хайп»: у ЗСУ розповіли, яка ситуація в Торецьку та чи контролюють росіяни 70% міста

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Ситуація в Торецьку дуже складна та динамічна. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, тільки в одному Торецьку щодня гинуть і зазнають поранень близько 50, 70 і іноді навіть більше окупантів.

«Ось нещодавно було 90. Уявіть собі інтенсивність боїв, якщо стільки росіян загиблими та пораненими «вибиває» наша бригада, яка там стоїть. Як можна порахувати, скільки відсотків контролюється тою чи іншою стороною у місті? Я думаю, що не має стояти питання: «Скільки відсотків контролює чи не контролює та або інша сторона?». Тому що йдуть дуже складні та динамічні бої», – сказала Бобовнікова.

Спікер ОТУ «Луганськ» зазначила, що навіть якщо подивитися на карту DeepState, то там немає просування російських військ на 2,5 кілометри.

«І треба розуміти, що вулиця Центральна – дуже довга вулиця. Тому те, як формулює своє повідомлення Bild – його ціль викликати хайп. Мовляв, ось 70% контролюється росіянами і «все пропало», щоб викликати сильні емоції. Тому потрібно довіряти лише офіційним джерелам. І я скажу, що 70% міста росіяни не контролюють», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що раніше німецьке видання Bild заявило, що російські війська нібито просунулися на 2,5 кілометра до центру Торецька, а під їх контролем вже близько 70% території міста, в тому числі вулиця Центральна.

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