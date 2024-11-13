Армія РФ обстріляла Краматорськ, Костянтинівку та кілька сіл на Донеччині: загинули дві людини, ще сім – поранені

13 листопада росіяни вбили 32-річну жінку у селищі Шевченко Комарської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Також поранена 36-річна жінка. Пошкоджені адміністративна будівля та автомобіль.
У селі Новотроїцьке Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранені ще дві людини.
У місті Костянтинівка чотири людини отримали поранення різного ступеня важкості. Пошкоджені 21 приватний будинок, адмінбудівля, підприємство, три лінії електропередач та газопровід.
У місті Краматорськ пошкоджена адміністративна будівля.
Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу Костянтинівської громади поранення отримала одна людина.