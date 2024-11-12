Росіяни скинули авіабомби під час евакуації родини з дітьми з Курахівського напрямку

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли чотирьох людей з Курахівського напрямку, серед них — двоє дітей. На момент евакуації російські загарбники скинули бомби, ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Білі янголи» евакуювали з Курахівського напряму двох дітей з батьками. Під час евакуації росіяни вдарили поряд авіаційними фугасними бомбами», — йдеться у повідомленні.



Перечекавши атаку, правоохоронці доправили дітей до безпечного місця.



Раніше ми писали, що за тиждень із Донецької області вивезли 217 дітей.