Нардепу Шевченку повідомили про підозру: раніше він заявив, що Зеленського «змусять піти», якщо не розпочне переговори з РФ

Народний депутат Євген Шевченко. Фото: особиста сторінка Шевченка в Телеграм

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора зібрали докази державної зради чинного народного депутата. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю на користь РФ. Зокрема, нардеп масово поширював фейки російської пропаганди про події в Україні та її зовнішньополітичний курс, а в жовтні-листопаді – спотворену інформацію про командування Сил оборони та суспільні настрої всередині країни.



Для розгону кремлівських наративів він активно використовував свої канали у відеохостингу Ютуб та месенджері Телеграм, а також ефіри в українських та російських ЗМІ.



Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій парламентаря на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.



Крім того, в рамках досудового розслідування отримано дані, що свідчать про те, що протягом 2020-2023 років народний депутат неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався з керівництвом цієї держави та налагоджував «схеми» закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості.



Надалі афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси за штучно завищеною ціною для отримання надприбутків. Як свідчать матеріали провадження, для реалізації угод нардеп залучав підставних осіб, зокрема нерезидентів підконтрольних йому фірм.



На підставі отриманих доказів парламентарію повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Продовжується розслідування. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Йдеться про нардепа Євгена Шевченка від депутатської групи «Відновлення України». До 24 травня 2021 року він був членом фракції «Слуга Народу».



Інформацію щодо затримання підтвердив сам Шевченко.



«Саша Дубінський. Готуйся мене зустрічати. Доведеться тепер разом посидіти у СІЗО. Політика вона така», – заявив народний депутат.

Нагадаємо, що раніше Шевченко заявив про те, що президента України Володимира Зеленського змусять піти, якщо він не розпочне переговори з РФ.