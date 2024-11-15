Внаслідок вчорашньої атаки по Бєлгороду поранено 6 військовослужбовців РФ

У російському Бєлгороді був атакований військовий об'єкт. Фото: Попіл. Бєлгород

Шістьох російських військовослужбовців поранено внаслідок вчорашнього удару по Бєлгороду. Про це сьогодні пише видання ASTRA.

Напередодні ЗСУ вдарили по Бєлгороду з HIMARS, розповіли джерела ASTRA в екстрених службах регіону. Ракети було збито силами ППО.

В результаті, за даними джерела, постраждали шестеро військових та одна мирна мешканка.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали ракетного удару по одному з майданчиків із військовою технікою, розташованою на вулиці Садова в російському Бєлгороді. В результаті могли бути поранені кілька солдатів строкової служби.