СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО: він виявився «кротом» військової розвідки РФ

Затриманий підполковник ЗСУ та командир підрозділу ССО. Фото: СБУ

Військова контррозвідка та слідчі СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача ССО Олександра Трепака затримали «розконсервованого» агента ГРУ РФ. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.



Агентом виявився підполковник ЗСУ, командир одного із підрозділів Сил спеціальних операцій, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.



Навесні 2024 року його дистанційно «активував» кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати загарбникам плани бойових операцій Сил оборони України в тилу армії РФ Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.



Для виконання завдання окупантів «кріт» використав своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їх озброєння та цілі. Росіяни планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на захопленій частині території на півдні України.



Також агент «зливав» своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.



Внаслідок спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини підполковника та затримала його. Одночасно спецслужба провела комплексні заходи для забезпечення безпеки локацій Сил оборони.



За даними слідства, фігуранта завербувала російська військова розвідка через знайомих у РФ, з якими він підтримував зв'язок.



Під час обшуків у затриманого вилучили засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 14 листопада народному депутату Євгену Шевченку повідомили про підозру у державній зраді. Раніше нардеп заявив, що президента України Володимира Зеленського «змусять піти», якщо він не почне переговори з РФ.