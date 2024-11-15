США щотижня відправлятимуть Україні зброю до інавгурації Трампа — Пентагон

Віцеспікерка Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: Міністерство оборони США

США щотижня відправлятимуть Україні зброю, щоб встигнути виділити всю допомогу, що залишилася, на 7,1 млрд доларів до приходу Дональда Трампа до Білого дому. Про це повідомила віцеспікерка Пентагону Сабріна Сінгх.

«Міністр оборони Остін не дозволить, щоб запаси виснажилися до критичного рівня. Тож у міру того, як ми продовжуємо поповнювати наші власні склади, ви бачитимете потік коштів та озброєння в Україну», — заявила вона.

Сінгх зазначила, що адміністрація Байдена активно працює над реалізацією цієї обіцянки та розробляє великі пакети допомоги, які передаватимуться Україні майже щотижня.

Також вона наголосила, що президент має намір використати всі можливості, надані Конгресом, для надання Україні необхідних ресурсів, зберігаючи при цьому боєздатність збройних сил США.

Раніше повідомлялося, що Байден до завершення своєї каденції продовжуватиме виступати за підтримку України, незважаючи на перемогу Дональда Трампа на виборах.