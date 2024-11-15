На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку райдержадміністрацію

На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.



«Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області», — зазначив він.



Раніше ми писали, що 19 вересня Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк. Тепер місто має назву — Сіверськдонецьк.



Окрім того, 30 вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Сєвєродонецької військової міської адміністрації Олександра Стрюка. Новим головою призначено Олексія Харченка.