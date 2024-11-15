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На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку райдержадміністрацію

15 листопада 2024, 13:45

На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку райдержадміністрацію

На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

«Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області», — зазначив він.

Раніше ми писали, що 19 вересня Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк. Тепер місто має назву — Сіверськдонецьк.

Окрім того, 30 вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Сєвєродонецької військової міської адміністрації Олександра Стрюка. Новим головою призначено Олексія Харченка.

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