На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку райдержадміністрацію

На Луганщині перейменували Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.
«Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію Луганської області на Сіверськодонецьку районну державну адміністрацію Луганської області», — зазначив він.
Раніше ми писали, що 19 вересня Верховна Рада перейменувала Сєвєродонецьк. Тепер місто має назву — Сіверськдонецьк.
Окрім того, 30 вересня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Сєвєродонецької військової міської адміністрації Олександра Стрюка. Новим головою призначено Олексія Харченка.
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