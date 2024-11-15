Смертельні ДТП у Краматорську та Костянтинівці: троє загиблих

Наслідки ДТП у місті Костянтинівка Донецької області. Фото: ДСНС

Внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Краматорську та Костянтинівці Донецької області загинули троє людей. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Зазначається, що у місті Костянтинівка зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна постраждала. Рятувальники деблокували постраждалого та передали його медикам. Також вони витягли з автомобіля тіло загиблого та передали працівникам поліції.

У ДСНС також повідомили, що вранці 15 листопада у місті Краматорськ сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів. Двоє людей загинули і ще одна постраждала.

Рятувальники деблокували постраждалого та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також вони витягли з транспортного засобу тіла загиблих і передали співробітникам поліції.