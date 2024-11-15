На укриття у школах та дитсадках Донеччини витратили 50 мільйонів гривень

На облаштування укриттів у 18 навчальних закладах Донецької області з початку року витратили близько 50 мільйонів гривень. Про це повідомила директор департаменту освіти та науки Донецької обладміністрації Тетяна Сідашева.



Всього з початку року було відремонтовано захисні споруди у 26 школах, восьми дитячих садках та двох лікарнях регіону.



Укриття облаштовано у 14 школах та чотирьох дитсадках, розташованих у восьми громадах: Андріївській, Краматорській, Миколаївській, Криворізькій, Новогродівській, Новодонецькій, Покровській та Слов'янській.



При цьому у зв'язку із загостренням бойових дій реалізацію деяких проєктів у Покровській громаді було припинено.