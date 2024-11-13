Через війну у школах Донецької області не можуть провести реформу дитячого харчування

У Донецькій області поки що неможливо у повному обсязі реформувати систему шкільного харчування. Однак після стабілізації ситуації в регіоні реалізація реформи буде забезпечена, переконані урядовці.



До повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області було капітально відремонтовано 52 їдальні (харчові блоки), закуплено оновлене обладнання для 68 установ загальної середньої освіти. Гаряче харчування надавали 119,4 тис. учнів (72%). З них безплатно харчувалися 66,4 тис. дітей (40%).



На сьогодні реформа шкільного харчування в області продовжується у двох переміщених закладах обласного підпорядкування, які мають структурні підрозділи загальної середньої освіти. І усі учні цих закладів забезпечені гарячим харчуванням, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.