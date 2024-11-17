Франція та Британія дозволили ЗСУ бити вглиб РФ далекобійними ракетами — ЗМІ

Франція та Великобританія дозволили Україні завдавати ударів углиб території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow, за згодою США на далекобійні удари ЗСУ ракетами ATACMS. Про це пише Le Figaro.



Зазначається, що рішення було ухвалено за два місяці до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, якого підозрюють у бажанні скоротити підтримку України.



Водночас видання наголошує, що рішення США «дати зелене світло на використання ракет великої дальності» є вирішальним.

«Це рішення є важливою зміною у проведенні українських операцій, в яких американських ракет буде більше, ніж франко-британських», — йдеться у публікації.



Раніше видання The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден дозволив Україні використати далекобійні ракети ATACMS для захисту своїх військ у Курській області РФ у відповідь на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська.