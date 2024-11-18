У Донецькій області через обстріли РФ поранено одного жителя

Росіяни поранили одного жителя Сіверська. Фото: Філашкін

Минулої доби, 17 листопада, росіяни поранили одного жителя Донецької області — у Сіверську. Про це у телеграмі написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 2872 людини вбитими та 6418 - пораненими.



Раніше стало відомо, що війська РФ просунулися в Часовому Яру та ще біля кількох населених пунктів.



Нагадаємо, у Сумах російська ракета влучила у двір багатоповерхівки. Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини.