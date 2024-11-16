За добу війська РФ пошкодили багато будинків жителів Донецької області — обстріли тривають

Наслідки обстрілу на Донеччині 15-16 листопада. Фото: ДонОВА

За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти на Донеччині. Про це повідомили Донецька обласна військова адміністрація.



У Кураховому загинула людина. В громаді пошкоджено 13 будинків. У Покровську пошкоджено 2 будинки.



У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, магазин та заклад харчування. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено склад та лінію електропередач. У Миколаївці пошкоджено склад. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 11 об'єктів.

У Костянтинівці пошкоджено 3 будинки та 2 нежитлові приміщення. У Новодмитрівці пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, господарське приміщення, газопровід та 2 лінії електропередач. В Іванопіллі пошкоджено численні будинки та 2 адмінбудівлі.

У Сіверську зруйновано 4 приватні будинки, пошкоджено 2 приватні будинки та багатоповерхівку. У Резниківці зруйновано 3 будинки. У Часовому Ярі 1 людина загинула та 1 поранено.

У ніч на 16 листопада Росія завдала удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, а також атакувала територію всієї України 83 ударними безпілотниками.