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На сайті Le Figaro зникла фраза про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по Росії зі схвалення Франції та Британії

18 листопада 2024, 11:16

На сайті Le Figaro зникла фраза про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по Росії зі схвалення Франції та Британії

Французьке видання Le Figaro прибрало із сайту фразу про дозвіл Україні від Франції та Британії бити далекобійними ракетами по території Росії. Фото: Defense News Французьке видання Le Figaro прибрало із сайту фразу про дозвіл Україні від Франції та Британії бити далекобійними ракетами по території Росії. Фото: Defense News

Французьке видання Le Figaro змінило текст нотатки від 17 листопада, в якому стверджувалося, що Франція та Велика Британія слідом за США дозволили Україні використати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії.

Спочатку фраза звучала так: «Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow».

Тепер у новині сказано: «У канцеляріях вже вирували дебати про дозвіл на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року», зазначило видання «Українська правда».

На даний момент у публікації надана лише інформація з посиланням на газету  The New York Times та агентство Франс Прес про дозвіл з боку США використовувати далекобійні ракети. Видання не наводить причин зміни тексту.

Storm Shadow/SCALP – франко-британська ракета, яка в залежності від модифікації може мати дальність від 270 до 560 км та вражати стаціонарні добре укріплені цілі.

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