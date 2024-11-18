Російських військових, які прорвалися в Куп'янськ, взяли в полон

Окупантів, які прорвалися в Куп'янськ, скрутили. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилися кадри взяття в полон штурмової групи російських військ, яка раніше змогла заїхати до Куп'янська. Відео опублікував канал «Exilenova+».



Нагадаємо, 14 листопада, з'явилася інформація про те, що російські війська прорвалися до Куп'янська Харківської області.



Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ спростували перебування окупантів у місті, додавши, що ЗСУ знищили всю бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Затриманий росіянин, який, можливо, міг прорватися до Куп'янська. Фото: кадр із відео

У доповіді Генштабу сьогодні заявили про відбиття десяти атак загарбників на Куп'янському напрямі.