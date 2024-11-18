РФ вранці обстріляла Костянтинівку: пошкоджені будинки та електромережі

Російські окупанти вранці у понеділок, 18 листопада, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Відомо про пошкодження, інформація про жертв та постраждалих не надходила. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, атака сталася о 06:05.



«Окупанти здійснили 2 авіаудари по Костянтинівці», — зазначив Горбунов.



Начальник МВА уточнив, що пошкоджено 11 фасадів багатоквартирних будинків, 2 фасади приватних будинків, фасади адмінбудівлі, магазину, занедбаної двоповерхової будівлі, двох виробничих цехів підприємств, дві електромережі ДТЕК.



Раніше ми писали, що минулої доби, 17 листопада, росіяни поранили одного жителя Донецької області — у Сіверську.