Полонені росіяни на Куп'янському напрямку: «Дядя Вовочка захотів побільше землі»

Окупанти потрапили до прикордонників у полон на Куп'янському напрямку: Фото: кадр із відео

Прикордонники 4 комендатури протягом доби взяли в полон двох російських окупантів, яким вдалося вижити під час «м'ясних штурмів» на Куп'янському напрямку. Відео опублікував 3 прикордонний загін Героя України полковника Євгенія Пікуса.







«Обоє рядові, стрільці – представники 1-ї танкової армії, 15-ї окремої мотострілецької бригади. Під час відбиття цих двох штурмів загинули та отримали важкі поранення десяток їхніх співгромадян, але саме цим двом представникам РФ пощастило потрапити в полон та поповнити обмінний фонд військовополонених загарбників», - зазначили прикордонники.







На Куп'янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. На цьому напрямку противник активно застосовував авіацію.



Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри взяття в полон штурмової групи російських військ, яка раніше змогла заїхати до Куп'янська.