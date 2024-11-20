Росія з початку повномасштабної війни депортувала з України понад 19 тисяч дітей

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація депортувала 19546 дітей. На сьогодні вдалося повернути до України понад 1000 дітей. Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.



За офіційними даними з початку повномасштабного вторгнення:



- 592 дитини загинули;



– 1702 — отримали поранення;



- 1934 — вважаються зниклими безвісти;

- 19546 — депортовані або примусово переміщені.



«Ми працюємо, щоб захистити права дитини. Для цього в нашій інституції діє окремий напрямок. Також ми повертаємо дітей з окупованих територій та РФ у рамках плану дій президента України Bring Kids Back UA та 4-го пункту Формули миру. Зусиллями державних органів, міжнародних партнерів та громадських організацій вже повернули 1012 дітей», — зазначив Лубінець.



Раніше ми писали, що на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення ухвалили рішення про проведення обов'язкової евакуації примусовим способом дітей з батьками з населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області.