РФ проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. У чому її суть

Масована інформаційно-психологічна атака проти України. Фото: ГУР

Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР поширюється повідомлення «про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового удару по українських містах 20 листопада».



Це повідомлення – фейк. Воно містить типові для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки.



У розвідці закликають довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від прессекретарів ГУР.



«Ворог при неможливості підкорити українців силою вживає заходів залякування та психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати у сховку. Втім, закликаємо не піддаватися панічним настроям», – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що в США попередили про можливу масовану атаку РФ на Україну.