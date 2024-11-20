Верховна Рада проголосувала за закон щодо позбавлення державних нагород зрадників України. Що він передбачає

Результати голосування за закон про позбавлення державних нагород зрадників України. Фото: Ярослав Железняк

20 листопада Верховна Рада проголосувала за законопроєкт щодо позбавлення державних нагород зрадників України. Про це стало відомо із повідомлення на сайті ВРУ.



За це рішення проголосували 283 народні депутати.



Як йдеться у пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства України про позбавлення державних нагород людей, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Також йдеться про людей, які популяризують чи пропагують Росію, її органи влади, її представників, чи роблять інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдання та визнання правомірною окупацію території України.



Позбавити державних нагород України можуть:

обвинувальним вироком суду, яким людина засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, а також за скоєння кримінального злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

рішенням РНБО про застосування спеціальних економічних та інших санкцій, запровадженим указом президента України.

Нагадаємо, що 20 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за ліквідацію МСЕК.