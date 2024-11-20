Завтра відключення світла також будуть: «Укренерго» озвучив графік

Національна енергокомпанія «Укренерго» розпорядилася застосовувати графіки погодинних обмежень електроенергії з 7:00 до 22:00 у четвер, 21 листопада.

Згідно з повідомленням компанії в Telegram, з 7:00 до 11:00 і з 19:00 до 22:00 одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 дві черги.



Причина тимчасового введення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада з боку РФ.



«Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються, енергетики роблять все можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання до роботи», — зазначили в «Укренерго».

Графіки відключення світла в Україні можуть скасувати до кінця тижня, заявив народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.