РФ запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, «Кинджал» та сім Х-101

Російські окупанти вранці 21 листопада вдарили по Дніпру ракетами різних типів. Зокрема, росіяни використали міжконтитентальну балістичну ракету, «Кинжал» та сім крилатих. Сили та засоби протиповітряної оборони збили шість ракет Х-101. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«Вранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 до 07:00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів. З Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська область)», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок роботи протиповітряної оборони збили шість ракет Х-101. З інших ракет — без істотних наслідків.
Раніше ми писали, що російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал міста Костянтинівка на Донеччині. Розпочато розслідування за фактом поранення 6 мирних жителів.
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