РФ запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, «Кинджал» та сім Х-101

ППО збило 6 ракет. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти вранці 21 листопада вдарили по Дніпру ракетами різних типів. Зокрема, росіяни використали міжконтитентальну балістичну ракету, «Кинжал» та сім крилатих. Сили та засоби протиповітряної оборони збили шість ракет Х-101. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Вранці 21 листопада 2024 року в період з 05:00 до 07:00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів. З Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська область)», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок роботи протиповітряної оборони збили шість ракет Х-101. З інших ракет — без істотних наслідків.



Раніше ми писали, що російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал міста Костянтинівка на Донеччині. Розпочато розслідування за фактом поранення 6 мирних жителів.