З Кривого Рогу повідомляють про вибухи, є постраждалі

Дим після прильоту у Кривому Розі. Фото: ЕКРД/Telegram

Кривий Ріг сьогодні зазнав обстрілу з боку російських військ. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На цю годину відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено дві житлові двоповерхівки. У прилеглих будинках вибиті шибки.

Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці місто Дніпро зазнало російського обстрілу. В результаті постраждали двоє людей, у місті є руйнування.