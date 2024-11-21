Західна розвідка не підтвердила застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети в Україні

Представники західної розвідки не підтверджують застосування російської міжконтинентальної балістичної ракети «Рубіж» під час атаки на Дніпро сьогодні вранці

З'явилася перша оцінка західної розвідки інформації про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для завдання удару по Україні, про що раніше повідомили українські військові.

Американський телеканал ABC News з посиланням на джерело з числа західних чиновників повідомив, що для атаки на Дніпро використовувалася звичайна балістична ракета.

Про застосування Росією МБР повідомлялося у телеграм-каналі Повітряних сил України. Відомство не уточнило, яку ракету використовували російські військові, але зазначили, що її було запущено з Астраханської області.

«Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що було використино ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Раніше відео з ударом, ймовірно, по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі, з'явилося в українських пабликах.

Видання The Guardian повідомляє, що якщо інформація про ракету підтвердиться, це буде перше застосування такого типу ракети за весь час війни в Україні.

Спікера МЗС Росії Марію Захарову під час брифінгу попросили «не коментувати удари балістичними ракетами».

Невідомий чоловічий голос сказав їй: «Наші удари балістичними ракетами, про що почали говорити, не коментуємо». Його слова було чути, бо Захарова стояла біля мікрофона.

Після цього брифінг продовжився у звичайному режимі.

Російські блогери пишуть, що на відео міг потрапити удар ракетами «Торнадо-С» — минулого року ЗМІ повідомляли, що дальність нової версії ракети може становити до 200 кілометрів.

Точні характеристики РС-26 «Рубіж» невідомі. Імовірно, ці ракети можуть мати дальність 6 – 9 тисяч кілометрів та стартову вагу в межах 50 тонн. Вони можуть нести ядерний заряд.

Нагадаємо, у місті Дніпро рано вранці у четвер, 21 листопада, було чути звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «прильоти» і як мінімум про дві пожежі внаслідок обстрілу російських військ. Також у мережі з'явилися фото та відео, що свідчать про повітряну атаку противника на Дніпро.