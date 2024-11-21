Західна розвідка не підтвердила застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети в Україні

З'явилася перша оцінка західної розвідки інформації про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для завдання удару по Україні, про що раніше повідомили українські військові.
Американський телеканал ABC News з посиланням на джерело з числа західних чиновників повідомив, що для атаки на Дніпро використовувалася звичайна балістична ракета.
Про застосування Росією МБР повідомлялося у телеграм-каналі Повітряних сил України. Відомство не уточнило, яку ракету використовували російські військові, але зазначили, що її було запущено з Астраханської області.
«Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що було використино ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж".
Раніше відео з ударом, ймовірно, по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі, з'явилося в українських пабликах.
Видання The Guardian повідомляє, що якщо інформація про ракету підтвердиться, це буде перше застосування такого типу ракети за весь час війни в Україні.
Спікера МЗС Росії Марію Захарову під час брифінгу попросили «не коментувати удари балістичними ракетами».
Невідомий чоловічий голос сказав їй: «Наші удари балістичними ракетами, про що почали говорити, не коментуємо». Його слова було чути, бо Захарова стояла біля мікрофона.
Після цього брифінг продовжився у звичайному режимі.
Російські блогери пишуть, що на відео міг потрапити удар ракетами «Торнадо-С» — минулого року ЗМІ повідомляли, що дальність нової версії ракети може становити до 200 кілометрів.
Точні характеристики РС-26 «Рубіж» невідомі. Імовірно, ці ракети можуть мати дальність 6 – 9 тисяч кілометрів та стартову вагу в межах 50 тонн. Вони можуть нести ядерний заряд.
Нагадаємо, у місті Дніпро рано вранці у четвер, 21 листопада, було чути звуки вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли про «прильоти» і як мінімум про дві пожежі внаслідок обстрілу російських військ. Також у мережі з'явилися фото та відео, що свідчать про повітряну атаку противника на Дніпро.