Ані Лорак, Повалій, Медведчук, Азаров та інші. Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.



«Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково. До десяти з них застосований максимальний набір санкцій — 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій», — йдеться у повідомленні.



Хто позбавлений держнагород:



- колишній перший заступник лідера політичної партії Партія регіонів Олександр Єфремов.



- колишній перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін.



- колишній народний депутат ІІ-ІV та ІХ скликань Віктор Медведчук.



- ексміністр освіти та науки (2010-2014) Дмитро Табачник.



- колишній прем'єр-міністр України (2010-2014) Микола Азаров.



- колишній Генпрокурор України (2010-2014) Віктор Пшонка.



- колишній народний депутат ІІІ-ІХ скликань Андрій Деркач.



- предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило.



Крім того, почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».