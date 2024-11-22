«Атакують хвилями»: у ЗСУ розповіли, яку тактику зараз використовують росіяни під час наступу на Донбасі

Останнім часом російські війська не проводять масштабних штурмів за участю великої кількості бронетехніки на Східному фронті. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, росіяни використовують тактику штурмових груп, які атакують кількома хвилями.



«Для доставлення особового складу штурмових груп максимально близько до наших позицій окупанти використовують бронетехніку. Сумарно її може бути понад 10-20 одиниць, але останнім часом ворог такої кількості бронетехніки не використовує. У переважній більшості ворог використовує маломобільні транспортні засоби – мотоцикли, багі, квадроцикли – та автомобільну техніку», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що війська РФ після паузи значно збільшили тиск у Луганській області.