Покровська РВА евакуюється до Криворізької сільської громади — Гончаренко

Покровська районна військова адміністрація евакуюється до Криворізької сільської громади Донецької області. Про це розповів український народний депутат Олексій Гончаренко.



«Уряд погодив перенесення Покровської районної військової адміністрації в село Добропілля Криворізької сільської громади Покровського району Донецької області», — написав він у телеграм.



Раніше ми писали, що на Луганщині перейменували Сєвєродонецьку районну державну адміністрацію.