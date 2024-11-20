На Донеччині можуть оголосити примусову евакуацію ще у 14 населених пунктах

Протягом тижня з території Донецької області евакуювали 198 дітей — як із тих населених пунктів, де ведеться примусова евакуація сімей з дітьми, так і з інших населених пунктів, де примусову евакуацію не оголошено. дітей.



Найбільше дітей залишається у Покровську — 42 неповнолітніх, та Родинському — 45 неповнолітніх. У місті Костянтинівка залишається 8 дітей, у селі Бересток — 4, у селі Іллінівка — 3 дитини. По 1 дитині залишається у селах Олександро-Калинове та Яблунівка Іллінівської громади та в місті Лиман.



Зараз чиновники розглядають можливість розширити перелік населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію. Планують додати 14 населених пунктів Покровської громади, де наразі проживають 167 дітей. Найбільше у селі Гришине, де знаходяться 66 дітей, у селі Звірове, де проживають 20 дітей, та в селищі Котлине, де поки залишаються 23 дитини.



Також до Донецької облдержадміністрації звернулася Волноваська районна держадміністрація з пропозицією організувати примусову евакуацію сімей з дітьми у 7 населених пунктах Комарської громади, адже ситуація на півдні області загострюється.



Нагадаємо, що раніше «Новини Донбасу» розповідали, як у Костянтинівці під російськими обстрілами евакуювали сім'ї з дітьми.