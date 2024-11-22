Зрадив Україну ще в 2014 році: суд виніс вирок «міністру юстиції ДНР»

«Міністр юстиції ДНР» Юрій Сироватко. Фото: «ДАН»

Печерський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі колишнього начальника Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУМВС України в Донецькій області, який добровільно обійняв фейкову посаду «міністра юстиції ДНР». Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.



Йдеться про Юрія Сироватка. Він добровільно брав участь у публічних виступах про роботу «підрозділів юстиції» на окупованих територіях – у Маріуполі, Волновасі та селищах поблизу. Зокрема, Сироватко брав участь у відкритті «відділу РАЦС» у Маріуполі. Колаборант також підписав угоду про співпрацю між «Міністерством юстиції ДНР» та Міністерством юстиції РФ.



Крім того, «чиновник» інспектував умови утримання українських військовополонених, розповідаючи в інтерв'ю про те, що нібито жодних тортур до них не застосовується, а навпаки – «полонених тричі годують та лікують, оскільки росіяни дуже гуманний народ».



У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що засуджений зрадив Україну ще у 2014 році.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 зрадників України.