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Україна сподівається отримати від партнерів системи ППО, здатні захистити від російської балістики

22 листопада 2024, 22:00

Україна сподівається отримати від партнерів системи ППО, здатні захистити від російської балістики

Україна веде переговори з країнами-партнерами щодо отримання нових систем протиповітряної оборони після удару РФ по Дніпру своєю новою ракетою, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Я вдячний усім партнерам, які вже відреагували на цей черговий напад російського божевілля. Але, окрім слів, треба діяти. І, зокрема, на моє завдання міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО — саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, вже встановлено більше інформації про нову ракету, якою РФ вдарила по Дніпру, і цю інформацію нададуть представникам міжнародних ЗМІ.

«Світ має знати правду і усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, — це Росія. Саме для цього Росії потрібні ескалації», — наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що відповідь світу має бути серйозною, «щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків».

«Справжній світ досягається завдяки силі — не інакше», — резюмував Зеленський.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що випробування балістичної ракети середньої дальності «Орешник» пройшли успішно. Росія має намір далі випробовувати ракети та випускати їх серійно.

Раніше заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скибицький розповів журналістам, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети.

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