З Курахівського водосховища вилилося 20 мільйонів кубометрів води, підтоплень житла поки що немає

З Курахівського водосховища вилилося 20 мільйонів із 55 мільйонів кубометрів води після того, як окупаційні війська пошкодили Тернівську греблю. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Підтоплень житла немає і загрози для мешканців сіл на річці Вовчій також немає, зазначив він. Дітей звідти евакуювали заздалегідь.



Загалом у Курахівській громаді залишаються 1300 осіб та 800 — безпосередньо у Кураховому. Дітей звідти також вивезли. Люди, які свідомо лишилися там, відмовляються від евакуації.



У Курахове, як і в Торецьк, Велику Новосілку та Часів Яр неможливо заїхати.



Курахівський напрямок довгий час залишається тією ділянкою, де російська армія концентрує велику кількість піхоти. Останнім часом окупанти посилюють цю піхоту бронетехнікою для того, щоб намагатися просуватися.