У ракетах КНДР KN-23/KN-24 знайшли іноземні компоненти 2023 року

У ракетах КНДР KN-23/KN-24 стоїть британська платформа «XP Power». Фото: ГУР

ГУР МОУ провело «Розпаковку» північнокорейської ракети KN-23/KN-24 та виявило іноземні компоненти 2023 року випуску. Про це повідомляє пресцентр розвідувального відомства.



На порталі War&Sanctions опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24.

У північнокорейських ракетах KN-23/KN-24 знайшли іноземні компоненти, випущені 2023 року. Фото: ГУР

«Держава-агресор Росія отримала від КНДР понад 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року. Разом з ракетами Пхеньян тоді направив на РФ своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України», — йдеться у звіті української військової розвідки.



Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах.

У північнокорейських ракетах KN-23/KN-24 знайшли іноземні компоненти, випущені 2023 року. Фото: ГУР

Зокрема, 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинули четверо людей.



11 серпня 2024 року в Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.



Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

У північнокорейських ракетах KN-23/KN-24 знайшли іноземні компоненти, випущені 2023 року. Фото: ГУР

У північнокорейських ракетах KN-23/KN-24 знайшли іноземні компоненти, випущені 2023 року. Фото: ГУР

Щонайменше один з них ― перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power — виготовлений у лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.



«Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор РФ та її союзники ― КНДР та Іран ― використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема ― посилення механізмів експортного контролю», – зазначають у ГУР.

Раніше у розвідці розкрили склад «Гєрбєри». Російський безпілотник виявився укомплектований електронікою країн НАТО.