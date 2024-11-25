Окупанти атакували Харків, Одесу та Запоріжжя, є постраждалі — Зеленський

Результат атаки РФ у регіонах. Фото: Зеленський

Сьогодні російські окупанти атакували регіони України, під удар потрапили: Харків, Одеса та Запоріжжя. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.







«Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження», - зазначив глава держави.







Вже стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до 23%. 14 людей госпіталізовано.



«До 6 зросла кількість постраждалих в Одесі», - підтвердив заступник голови ОВА Харлов.



За словами заступника начальника військової адміністрації, один із постраждалих зараз у тяжкому стані.



Зеленський заявив, що загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.

Раніше з'явилася інформація, що ДРГ РФ намагалася прорватися до Харківської області.