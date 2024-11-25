РФ обстріляла центр Харкова: багато постраждалих

Російська армія зранку у понеділок, 25 листопада, обстріляла Харків. Станом на 09:05 13 постраждалих, 9 — госпіталізовані. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Армія РФ завдала удару по Харкову. За попередніми даними, удар по центральній частині Харкова», — зазначив він.



За словами Синєгубова, екстрені служби виїхали на місце прильоту. На одній із центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа.



Також пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі.



Раніше ми писали, що в Києві в результаті російської атаки із застосуванням безпілотників фіксуються падіння уламків у кількох районах. Йдеться про Дніпровський та Дарницький райони на лівому березі столиці.